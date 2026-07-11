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Газотурбинная легенда: 50 лет танку Т-80

Газотурбинная легенда: 50 лет танку Т-80

Танк Т-80У во время демонстрации в Омске. Фото: архив Омсктрансмаш / Уралвагонзавод 6 июля 1976 года на вооружение танковых войск Советской армии был принят основной боевой танк Т-80, который стал первым в мире танком с газотурбинной силовой установкой.

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