Газотурбинная легенда: 50 лет танку Т-80

Танк Т-80У во время демонстрации в Омске. Фото: архив Омсктрансмаш / Уралвагонзавод 6 июля 1976 года на вооружение танковых войск Советской армии был принят основной боевой танк Т-80, который стал первым в мире танком с газотурбинной силовой установкой.