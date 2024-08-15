В Краснодаре назначили нового вице-мэра, курирующего внутреннюю политику

Данное решение озвучили на внеочередном заседании. На 78-м внеочередном заседании городской Думы под председательством Веры Галушко депутаты поддержали кандидатуру Всеволоды Нетребы на пост заместителя главы Краснодара, курирующего внутреннюю политику.
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