ВС РФ парализуют военный трафик через украинские порты Российские Вооружённые силы парализуют движение морских судов, используемых в интересах ВСУ, в направлении украинс.
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ВС РФ парализуют военный трафик через украинские порты Российские Вооружённые силы парализуют движение морских судов, используемых в интересах ВСУ, в направлении украинс.
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