Лавров пристыдил немецкую журналистку за искажение своих слов

Глава российского МИД Сергей Лавров пристыдил немецкую журналистку на пресс-конференции в Скопье по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
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