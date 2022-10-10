Китайские подделки российских товаров искали в Суйфэньхэ

Управление по контролю и регулированию рынка города Суйфэньхэ, совместно с таможней и карантинными службами на днях совершило рейд по магазинам, рынкам и оптовым базам с российскими товарами.
Популярные статьи
- Россия сильна своим духом и верой в победу: Галина Николайчук
- Подразделения Воздушно-десантных войск нанесли огневое поражение подразделениями ВСУ в зоне специальной военной операции
- Подразделения Воздушно-десантных войск нанесли огневое поражение подразделениями ВСУ в зоне специальной военной операции
Свежие комментарии