Журналист Карпов: Абаскаль покидает "Спартак", руководство рассмотрит Черчесова

Журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что 11 марта должна состояться встреча тренера Станислава Черчесова и вице-президента "Лукойла" и председателя совета директоров московского "Спартака" Александра Матыцина.
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