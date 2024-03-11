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Журналист Карпов: Абаскаль покидает "Спартак", руководство рассмотрит Черчесова

Журналист Карпов: Абаскаль покидает "Спартак", руководство рассмотрит Черчесова

Журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что 11 марта должна состояться встреча тренера Станислава Черчесова и вице-президента "Лукойла" и председателя совета директоров московского "Спартака" Александра Матыцина.

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