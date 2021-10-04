Политолог Безпалько: Россия «накажет» армию Украины за «любые поползновения» в сторону республик Донбасса

Аргументы неделиПолитикаПолитолог Безпалько: Россия «накажет» армию Украины за «любые поползновения» в сторону республик ДонбассаРоссийская Федерация «накажет» Вооруженные силы Украины за «любые поползновения» в сторону самопровозглашенных ДНР и ЛНР.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьAlex AlexОчередное грозное китайское предупреждение! А что, сейчас, разве, не происходят те самые - "любые поползновения в сторону самопровозглашенных ДНР и ЛНР"? И где те самые суровые наказания за эти "поползновения"? Когда уже будет переход от слов к делу?Комментировать
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