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В ВВО прошла тренировка подразделений радиотехнических войск

В ВВО прошла тренировка подразделений радиотехнических войск

С помощью современного оборудования РТВ эксплуатирующий персонал практически отработал вопросы обнаружения воздушных средств нападения условного противника на значительном удалении от мест расположения своих позиций.

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