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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лапочкин о ЦСКА – «Спартак»: «Последовательно неправильные решения судьи, контроль был упущен в самом начале. Роша своим безобразным поведением заслужил длительную дисквалификацию»

Игра 14‑го тура Мир РПЛ состоялась на стадионе ЦСКА в субботу и завершилась победой «Спартака» со счетом 2:0.

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