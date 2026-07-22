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Царьград

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Минюст США предложил начать суд над Мадуро в июне 2027 года

Минюст США предложил начать суд над Мадуро в июне 2027 года

Минюст США предложил начать суд над президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в июне 2027 года. 3 января США арестовали Мадуро и его супругу, обвинив их в "наркотерроризме".

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