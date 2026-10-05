Короткие и легкие стихи для малышей (3-4 года)

Возраст трех-четырех лет — это уникальный этап, когда речь ребенка стремительно переходит от простых обрывочных фраз к связным предложениям, а память работает как губка.
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