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Короткие и легкие стихи для малышей (3-4 года)

Короткие и легкие стихи для малышей (3-4 года)

Возраст трех-четырех лет — это уникальный этап, когда речь ребенка стремительно переходит от простых обрывочных фраз к связным предложениям, а память работает как губка.

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