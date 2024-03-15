15 историй, благодаря которым и завзятый скептик в добро поверит

Здорово, что люди делятся добрыми историями в интернете. На душе становится теплее, когда читаешь о том, как поддержка и помощь нашли тех, кто в них нуждался, а общее хобби подружило двух дам, относившихся друг к другу весьма прохладно.
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