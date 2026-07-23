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Эстрада и кино сквозь годы: как изменились 14 известных артистов со времен первых успехов

Эстрада и кино сквозь годы: как изменились 14 известных артистов со времен первых успехов

Архивные кадры порой удивляют гораздо сильнее любых интервью. Глядя на старые снимки, бывает непросто узнать в молодых людях знаменитостей, чьи лица сегодня знакомы каждому.

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