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Радимов об Андрее Мостовом: «В том возрасте, когда надо не просто играть, а быть лидером «Зенита». На его месте поставил бы цель — бороться за звание лучшего футболиста страны»

В 22 матчах сезона во всех турнирах на счету 27-летнего вингера «Зенита» 6 голов и 3 ассиста. — Как вам игра Андрея Мостового? Есть потенциал для выступления в европейском клубе? — Я знаю Моста еще по «Зениту‑2», он у меня там играл.

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