Комитет ГД одобрил проект о статусе ветерана для бойцов в Курской области

Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов рекомендовал принять во втором чтении законопроект, который наделит статусом ветерана боевых действий военнослужащих в Курской области, сообщает РИА Новости.
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