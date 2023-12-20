Балицкий дал прогноз, когда обрушится фронт ВСУ

Он отметил, что наступательный потенциал украинских войск снижается.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий предполагает, что уже весной 2024 года организованное военное сопротивление Украины может закончиться.
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