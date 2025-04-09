Что случилось ночью, 9 апреля 2025 года

В ФРГ две крупные политические силы – блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии о заключении коалиционного соглашения, передает телеканал NTV со ссылкой на источники.
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