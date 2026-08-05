Запрет на имя знаменитого отца и новая карьера: как спор со Спартаком Мишулиным изменил жизнь Тимура Еремеева

В 2017 году имя молодого актера Тимура Еремеева внезапно оказалось в центре громкого скандала. Его заявление о том, что он — внебрачный сын знаменитого советского артиста Спартака Мишулина, вызвало резкую реакцию законных наследников и привело к затяжным разбирательствам.