«Modern Jovi 2.0» – как Александр Пушной объединил «You’re My Heart, You’re My Soul» от Modern Talking и «Livin’ On a Prayer» от

«Modern Jovi 2.0» — уже набравший в Интернете популярность кавер Александра Пушного, музыканта и YouTube-блогера с миллионной аудиторией! Опубликованное в июне 2018 года, его видео набрало более 1,5 миллиона просмотров! И, кажется, это не предел.