Никаких перебоев с американскими разведданными для Украины не было. Просто разведка США несколько раз за последнее время не смогла засечь запуски малозаметных для радаров российских ракет.
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