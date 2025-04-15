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WSJ рассказала о советах Рубио и Келлога Трампу быть жестче с Россией по Украине

WSJ рассказала о советах Рубио и Келлога Трампу быть жестче с Россией по Украине

Сотрудники администрации президента США Дональда Трампа, включая госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Кита Келлога, советуют ему занять более жесткую позицию по отношению к России в решении конфликта на Украине.

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