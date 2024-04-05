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Царьград

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Врач Савицкая: только 4,4% нижегородцев ведёт здоровый образ жизни

Врач Савицкая: только 4,4% нижегородцев ведёт здоровый образ жизни

Глава Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая в интервью "Время Н" рассказала об основных правилах здорового образа жизни и о том, сколько людей реально их соблюдает.

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