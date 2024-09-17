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Холодную воду отключат в одном из микрорайонов Алматы

Холодную воду отключат в одном из микрорайонов Алматы

Один из микрорайонов южной столицы временно отключат от холодной воды. Как сообщили в компании, 19 сентября с 9:00 часов до 17:00 часов вводятся временные ограничения по подаче воды в жилые дома и иные здания, расположенные в Бостандыкском районе, жилые дома и административные здания по улице Жарокова от улицы Утепова до проспекта Тимирязева, а также объекты,  расположенные на территории КЦДС Атакент.

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