"Цыганский барон пришел и кричал на мою дочь прямо в полиции": Мать рассказала как их преследуют цыгане

Андрей

Вот даже спорить с вами не буду, под каждым словом подпишусь.. Особенно по поводу конфискации... Помните дело "Оброн - Сервиса"? Нашли крайнюю, но с "золотым запасом" , квартра от МО полученная не законно... И ни чего не конфисковали! Это как? А по поводу " S" систем.. Так они создаются под своих людей, со своим менталитетом! Компьютер должен был.... Помню в 80е на завод бумагу формата А4 завозили на деректорской "Волге", раз в несколько месяцев, а теперь завозят грузовиками... Бумагооборот увеличился в разы, а должно было быть наоборот...