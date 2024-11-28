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"Цыганский барон пришел и кричал на мою дочь прямо в полиции": Мать рассказала как их преследуют цыгане

"Цыганский барон пришел и кричал на мою дочь прямо в полиции": Мать рассказала как их преследуют цыгане

Много вопросов к полиции: Цыгане надругались над юной русской девушкой. А потом избили и прессовали прямо в отделе Так как жертва решила добиваться справедливого наказания, её избили, за что никто пока к ответу не привлечён.

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Комментарии
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Геннадий Сытник
Ты против?
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2 час.
Андрей
Вот даже спорить с вами не буду, под каждым словом подпишусь.. Особенно по поводу конфискации... Помните дело &quot;Оброн - Сервиса&quot;? Нашли крайнюю, но с &quot;золотым запасом&quot; , квартра от МО полученная не законно... И ни чего не конфисковали! Это как? А по поводу &quot; S&quot; систем.. Так они создаются под своих людей, со своим менталитетом! Компьютер должен был.... Помню в 80е на завод бумагу формата А4 завозили на деректорской &quot;Волге&quot;, раз в несколько месяцев, а теперь завозят грузовиками... Бумагооборот увеличился в разы, а должно было быть наоборот...
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2 час.
Егор П
а можно новости, где черножопых вешают Неуловимые Мстители?
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1 час.

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