Адвокат Данилов предупредил о риске долгов по неиспользуемой кредитной карте

Долги по кредитной карте могут возникнуть, даже если клиент банка ее не использует. Об этом, как сообщает агентство "Прайм", предупредил адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве Кирилл Данилов.
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