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Православные христиане встречают Вербное воскресенье

Православные христиане встречают Вербное воскресенье

Вход Господень в Иерусалим — одно из главных событий последних дней земной жизни Спасителя 28 апреля Православная церковь отмечает один из своих главных праздников — Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье.

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