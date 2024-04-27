Православные христиане встречают Вербное воскресенье

Вход Господень в Иерусалим — одно из главных событий последних дней земной жизни Спасителя 28 апреля Православная церковь отмечает один из своих главных праздников — Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии