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Закон и Порядок

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Стримерша из Краснодара в извращённой форме глумится над ДНР и героями СВО

Стримерша из Краснодара в извращённой форме глумится над ДНР и героями СВО

Разве кто-то не знает, что Россия освобождает свои новые регионы, люди в которых громко и чётко попросили нашу страну принять их под своё крыло, освобождает когда-то бывшую братскую республику от необандеровщины?Да все знают.

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