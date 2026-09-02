Историк Арцыбашев объяснил, почему против России никогда не срабатывали санкции

Эмбарго XIII века: как Европа пыталась ослабить Русь и почему у неё ничего не вышло. Исторический взгляд на санкции, контрабанду и первые уроки экономической войны.
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