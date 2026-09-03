День аварий на трамвайных путях в Краснодаре: ДТП с разницей в полтора часа

Сначала МУП КТТУ сообщило об остановке движения трамваев на пересечении Каляева и Кропоткина – речь шла о маршрутах №№ 3, 6, 7, 11 и 21.
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