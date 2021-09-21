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Агент: насколько низкий уровень у нашего чемпионата, если в сборную вызывается Глушаков

Агент: насколько низкий уровень у нашего чемпионата, если в сборную вызывается Глушаков

Футбольный агент Тимур Гурцкая в эфире Youtube-канала "Коммент.Шоу" раскритиковал вызов в сборную полузащитника "Химок" Дениса Глушакова, заявив, что в национальной команде есть игроки, которые могут сыграть на позиции 34-летнего футболиста.

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