Агент: насколько низкий уровень у нашего чемпионата, если в сборную вызывается Глушаков

Футбольный агент Тимур Гурцкая в эфире Youtube-канала "Коммент.Шоу" раскритиковал вызов в сборную полузащитника "Химок" Дениса Глушакова, заявив, что в национальной команде есть игроки, которые могут сыграть на позиции 34-летнего футболиста.