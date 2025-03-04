Свободная Пресса Очередной региональный коррупционный скандал произошёл на этой неделе, на этот раз в Вологодской области.
В Вологду пришли варяги. Смогут ли фронтовики отвоевать родной город
Комментарии
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лл
лина любимцева
Вот потому и не будет расстрела, потому, что расстрел... Они же против себя не будут принимать Законы... Знают лучше нас, что воровали, воруют и будут воровать.
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21 час.
Сергей Киселев
Надо менять Конституцию - через Референдум! ДАЕШЬ РЕФЕРЕНДУМ!
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20 час.
Вера Ванидовская
Да нет в Вологде никаких сильных диаспор. Это не юг, а север. И люди гораздо скромнее. У нас в Карелии тоже вице-губера москвича посадили на 15 лет. И не его одного. Местные скромнее, они на виду. И , тем более, на севере.
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19 час.
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