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В Вологду пришли варяги. Смогут ли фронтовики отвоевать родной город

В Вологду пришли варяги. Смогут ли фронтовики отвоевать родной город

Свободная Пресса Очередной региональный коррупционный скандал произошёл на этой неделе, на этот раз в Вологодской области.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Вот потому и не будет расстрела, потому, что расстрел... Они же против себя не будут принимать Законы... Знают лучше нас, что воровали, воруют и будут воровать.
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21 час.
Сергей Киселев
Надо  менять  Конституцию - через  Референдум!  ДАЕШЬ  РЕФЕРЕНДУМ!
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20 час.
Вера Ванидовская
Да нет в Вологде никаких сильных диаспор. Это не юг, а север. И люди гораздо скромнее. У нас в Карелии тоже вице-губера москвича посадили на 15 лет. И не его одного. Местные скромнее, они на виду. И , тем более, на севере.
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19 час.
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