В Вологду пришли варяги. Смогут ли фронтовики отвоевать родной город

Вот потому и не будет расстрела, потому, что расстрел... Они же против себя не будут принимать Законы... Знают лучше нас, что воровали, воруют и будут воровать.

Вера Ванидовская

Да нет в Вологде никаких сильных диаспор. Это не юг, а север. И люди гораздо скромнее. У нас в Карелии тоже вице-губера москвича посадили на 15 лет. И не его одного. Местные скромнее, они на виду. И , тем более, на севере.