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В Раде назвали европейских политиков «мокрыми петухами»

Депутат Дубинский заявил, что в ЕС все громко кукарекают и очень боятся. Депутат Верховной рады Александр Дубинский обвинил европейских политиков в приближающемся поражении киевского режима и назвал их "мокрыми петухами".

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