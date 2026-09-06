Депутат Дубинский заявил, что в ЕС все громко кукарекают и очень боятся. Депутат Верховной рады Александр Дубинский обвинил европейских политиков в приближающемся поражении киевского режима и назвал их "мокрыми петухами".
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