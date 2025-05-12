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«Нам конец»: появление Си Цзиньпина рядом с Путиным во время парада ввергло Финляндию в отчаяние

«Нам конец»: появление Си Цзиньпина рядом с Путиным во время парада ввергло Финляндию в отчаяние

Кадры с парада Победы в Москве, где рядом с Владимиром Путиным и российскими ветеранами сидел китайский лидер Си Цзиньпин, обескуражили финскую прессу.

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