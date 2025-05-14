Игровая индустрия не в приоритете

Менее 13% российских игровых студий, обращавшихся за государственной помощью, смогли ее получить. Такие данные приводят Институт развития интернета (ИРИ) и Ассоциация профессионалов игровой индустрии (АПРИОРИ), полученные на основе опроса, в котором участвовали более 200 российских компаний — от независимых студий до крупных разработчиков, издателей видеоигр и других представителей отрасли.