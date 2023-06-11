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МИД Италии: вопрос о вступлении Украины в НАТО решится после окончания конфликта

МИД Италии: вопрос о вступлении Украины в НАТО решится после окончания конфликта

Вопрос о вступлении Украины в НАТО решится только после окончания вооруженного конфликта, об этом заявил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни в интервью газете la Repubblica.

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