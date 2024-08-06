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Царьград

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Бывший тренер "Пари НН" Юран сказал, что скоро вернётся к работе

Бывший тренер "Пари НН" Юран сказал, что скоро вернётся к работе

Журналисты выяснили, вернётся ли футболист Сергей Юран к тренерской работе.Экс-тренер нижегородской команды "Пари НН" Сергей Юран сказал, что вернётся к тренерской работе, пишет издание "Спорт Экспресс".

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