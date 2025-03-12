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Рогов: Украина лукавит, согласившись на временное прекращение огня

Рогов: Украина лукавит, согласившись на временное прекращение огня

Катастрофическая ситуация на фронте спровоцировала Украину пойти на перемирие. Резкое стремление киевского режима прекратить военные действия является лукавством, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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