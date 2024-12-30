Глава ООО «Газпром добыча Астрахань» поздравил астраханцев с наступающими новогодними праздниками

И пожелал всем в 2025 году мира и уверенности. Уважаемые астраханцы, коллеги, друзья и партнеры! Поздравляю вас с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым! Для Общества «Газпром добыча Астрахань» уходящий 2024 год был и насыщенным, и непростым, наполненным событиями и свершениями.