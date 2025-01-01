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Захарова вспомнила о реакции на уход Ельцина

Захарова вспомнила о реакции на уход Ельцина

Россияне 31 декабря 1999 года не верили, что президент Борис Ельцин заявил об уходе с поста. О своей реакции на это событие и реакции окружающих рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, цитирует РИА Новости.

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Комментарии
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Валерий Фоменков
Какое это было счастье для всей России! А &quot;алкаш&quot; - это не образ Ельцина, это его постоянное состояние.
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