ФСБ задержала жителя Кемерово, пытавшегося уехать на Украину воевать за ВСУ

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в аэропорту Кемерово мужчину, которые намеревался уехать на Украину и вступить там в Вооруженные силы страны, чтобы в дальнейшем воевать против России.
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