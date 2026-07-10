Sohu: Американский F-35 оказался в ловушке между Су-35 и J-16

Журналисты Sohu рассказали об инциденте с американским F-35, который, пытаясь приблизиться к российскому Ту-95МС, оказался в ловушке между китайским J-16 и российским Су-35 в западной части Тихого океана.
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