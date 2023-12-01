Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 643 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Смирнова
    Зима нечаянно нагрянет, Когда её совсем не ждёшь, И газ вонючий сразу станет Удивительно хорош, Едрёна вошь!!!! :-)"Путин шутит, в Е...
  • Александр Самойлик
    куЧМО своё мнение оставь для своих пидоров!Кучма: Большинств...
  • Ed
    Без возврата на халявные доходы можно и пустить - пусть  попашет токарем или слесарем, плотником, ассенизатором. Да н...Бежавший из Росси...

Зеленскому готовят побег в США

Зеленскому готовят побег в США

Администрация Байдена распорядилась обеспечить жильё и безопасность семье президента Украины.Как сообщает издание DCWeekly со ссылкой на анонимного разведчика, американским спецслужбам дали указание сопроводить Зеленского при переезде с Украины и разместить в США.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Галина Дьячина
не поможет..наркота быстрей его убьёт😁
Ответить
2 час.
Агрофена Иванова
!!!!!!!
Ответить
1 час.
ВС
Он не должен дожить до отъезда из Окраины. Этого нельзя допустить!
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх