Администрация Байдена распорядилась обеспечить жильё и безопасность семье президента Украины.Как сообщает издание DCWeekly со ссылкой на анонимного разведчика, американским спецслужбам дали указание сопроводить Зеленского при переезде с Украины и разместить в США.
Зеленскому готовят побег в США
Комментарии
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Галина Дьячина
не поможет..наркота быстрей его убьёт😁
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2 час.
Агрофена Иванова
!!!!!!!
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1 час.
ВС
Он не должен дожить до отъезда из Окраины. Этого нельзя допустить!
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1 час.
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