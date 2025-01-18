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Observador: 13 человек погибли в столкновениях полиции и бандитов в Бразилии

Observador: 13 человек погибли в столкновениях полиции и бандитов в Бразилии

Global Look Press/www.imago-images.de/IMAGO/Jose Lucena В бразильском городе Порту-Велью в результате начавшейся 13 января полицейской операции против преступной группировки Comando Vermelho погибли не менее 13 человек.

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