Observador: 13 человек погибли в столкновениях полиции и бандитов в Бразилии

Global Look Press/www.imago-images.de/IMAGO/Jose Lucena В бразильском городе Порту-Велью в результате начавшейся 13 января полицейской операции против преступной группировки Comando Vermelho погибли не менее 13 человек.
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