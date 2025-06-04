Папа римский: общие христианские ценности помогают прийти к миру

Прийти к миру помогают общие христианские ценности. Об этом заявил папа римский Лев XIV в беседе с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает 4 июня служба печати Святого престола по итогам первого телефонного разговора Льва XIV и Путина.
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