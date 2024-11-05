Навстречу волнам и ветру: награждены победители Геленджикской регаты

В Краснодарском крае завершилась 33-я Международная Геленджикская регата. В течение недели за звание победителей боролись сотни юных спортсменов в возрасте от 7 лет до 21 года, приехавших из 5 стран ближнего зарубежья и 35 регионов России.
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