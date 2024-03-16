Заместитель председателя Общественного совета при МВД России по Ставропольскому краю провел со студентами беседу

Доцент кафедры уголовного права и процесса юридического института СКФУ, заместитель председателя Общественного совета при региональном полицейском ведомстве Кирилл Долгополов провел встречу со студентами в рамках патриотического воспитания.
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