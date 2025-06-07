После атак украинских БПЛА на аэродромы ВКС РФ в Китае усиливают антидроновую защиту военных объектов

Очередная диверсионно-террористическая атака, организованная украинскими спецслужбами в отношении стратегической авиации ВКС РФ, относящейся к ядерной триаде, вновь заставляет военных и экспертов по всему миру переосмысливать многие концепции не только ведения современной войны, но и защиты важных объектов от потенциальных угроз.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии