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UMC открыла в Сингапуре новое передовое предприятие, снижая зависимость от Та...

UMC открыла в Сингапуре новое передовое предприятие, снижая зависимость от Та...

UMC открыла в Сингапуре новое передовое предприятие, снижая зависимость от ТайваняКрупнейший контрактный производитель чипов на Тайване, компания TSMC, в последние годы прилагает усилия к расширению своего присутствия за пределами острова, извлекая уроки из пандемии и учитывая геополитическую конъюнктуру.

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