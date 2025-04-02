UMC открыла в Сингапуре новое передовое предприятие, снижая зависимость от Та...

UMC открыла в Сингапуре новое передовое предприятие, снижая зависимость от ТайваняКрупнейший контрактный производитель чипов на Тайване, компания TSMC, в последние годы прилагает усилия к расширению своего присутствия за пределами острова, извлекая уроки из пандемии и учитывая геополитическую конъюнктуру.