Трамп довел Зеленского до ручки: США передали на Ближний Восток предназначенные Украине ракеты

Администрация президента США Дональда Трампа отказалась передать киевскому режиму 20 тысяч ракет.Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на действия властей Соединенных Штатов.
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