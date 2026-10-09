Бывший министр МВД Черногории высмеял власти страны за задержание Звинчука

Сергей Булкин/ТАСС Лидер партии "Объединенная Черногория" и бывший министр внутренних дел республики Горан Данилович 9 октября выступил с резкой критикой в адрес официальной Подгорицы из-за задержания граждан России, связанных с телеграм-каналом "Рыбарь".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Чешский министр и...
- Чешский министр и...
- Чешский министр и...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым