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Бывший министр МВД Черногории высмеял власти страны за задержание Звинчука

Бывший министр МВД Черногории высмеял власти страны за задержание Звинчука

Сергей Булкин/ТАСС Лидер партии "Объединенная Черногория" и бывший министр внутренних дел республики Горан Данилович 9 октября выступил с резкой критикой в адрес официальной Подгорицы из-за задержания граждан России, связанных с телеграм-каналом "Рыбарь".

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